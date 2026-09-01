Удары по центру Киева: в Офисе Президента рассказали о российском терроре 1 сентября

В ночь на 1 сентября Россия совершила атаку на столицу. Под удар попали гражданская инфраструктура и жилая застройка Киева. Днем российские оккупанты нанесли очередной удар – по центру города. Враг обстреливал Киев в то время, когда дети шли в школы.

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 Канала отметил, что российские захватчики сознательно наносили удары по столице ракетами и дронами в День знаний. Вражеские атаки направлены на массовое уничтожение гражданского населения, именно в этом заключается цель Кремля.

Россия открыто наносит удары по гражданским

По словам советника ОПУ, ошибочно считать, будто Кремль пытается кого-то психологически запугать или повлиять на эмоции украинцев. На самом деле врагу безразличны реакции общества, поскольку его единственной целью является убийство мирных жителей.

Они откровенно заявляют на разных уровнях: "Мы воюем с Украиной, потому что можем ее уничтожить". Они уже не прикрываются какими-то денацификациями. Россияне просто наносят удары в тот момент, когда проходят первые звонки, когда дети в Киеве идут в школу. 1 сентября они наносят удар по центру Киева, чтобы убить много детей. Это не какая-то ошибка, это тактика и стратегия,

– подчеркнул Подоляк.

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Какие четыре условия могут остановить агрессора

Советник главы ОПУ подчеркнул, что вернуть Россию к рациональному мышлению с помощью обычных разговоров или телефонных звонков невозможно. Дипломатия сработает только тогда, когда она будет опираться на жесткие инструменты принуждения и страха. Он назвал четыре конкретных шага, необходимых для перехода к реальному завершению войны.

Первое условие – перестать давать Путину надежду, что он может чего-то добиться на своих условиях. Второе – закрыть небо над Украиной, предоставив дополнительные системы ПВО и создав многоэшелонированную оборону. Третье – война должна вестись в гораздо большем масштабе на территории России с помощью дальнобойного оружия. Четвертое – полностью лишить Кремль денег посредством отраслевых, вторичных санкций,

– озвучил Подоляк.

Советник Офиса Президента подытожил, что остановить агрессию диктатора можно только принуждением и силой. Все остальные попытки умилостивить или призвать к диалогу лишь подталкивают Путина к дальнейшей эскалации, террору.