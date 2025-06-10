В результате атаки на Киев пострадали четыре человека. Один из них – полицейский, который направлялся на помощь людям, передает 24 Канал.

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Дрон упал рядом с авто полиции

Как рассказали в столичной полиции, этой ночью в Киеве вражеский беспилотник упал рядом с полицейской машиной, когда правоохранители спешили на вызов.

В результате детонации был травмирован сотрудник – он с осколочным ранением госпитализирован в больницу, угрозы жизни нет. Также пострадало транспортное средство, на котором передвигались работники полиции.

На помощь гражданам оперативный дежурный направил другой наряд.

Последствия взрыва дрона возле машины полиции / Фото полиция

Напомним, что удар по Киеву вызвал разрушения во многих районах города.

В Оболонском районе значительные повреждения получили квартиры в многоэтажном доме, а также десяток припаркованных рядом автомобилей. В Голосеевском районе столицы повреждено здание бизнес-центра. В Дарницком районе зафиксировано попадание в жилой дом, повреждены автомобили и железнодорожное полотно. В Подольском районе – падение обломков дронов возле АЗС.

В Соломенском районе в результате атаки БпЛА поврежден частный дом и крыша 16-этажного многоквартирного жилого дома. В Шевченковском районе повреждены продуктовый рынок и бизнес-центр.