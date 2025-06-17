Сергея Притулу обвинили в "засветке" склада дронов в НАУ: как отреагировал волонтер

В сети обвинили волонтера Сергея Притулу в том, что якобы из-за его публикации россияне попали в общежитие Национального авиационного университета в Киеве. Волонтер назвал упреки манипуляцией и ответил на критику.

Локация на фото не является складом вооружения и не имела стратегического значения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Сергея Притулы.

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Сергей Притула отреагировал на обвинения

В результате российской атаки 17 июня пострадало общежитие Национального авиационного университета. В соцсетях обвинили волонтера Сергея Притулу в том, что он якобы "засветил склад дронов", обнародовав фото из помещения НАУ.

В манипуляционных сообщениях утверждалось, что именно из-за этих снимков россияне узнали о наличии БпЛА и ударили по территории учебного заведения. Однако волонтер опроверг все обвинения.

Накануне российского удара, портал "Милитарный" опубликовал сообщение вместе с фото Сергея Притулы. Волонтер объяснил, что изображение, которое стало основанием для манипуляций, было сделано в феврале 2025 года.

Всякая специально заточенная брыдота взяла эту старую фотку, "пришила" ее к попаданиям по общежитиям НАУ ночью и написала, что я "засветил склад дронов". Но никакого "склада дронов" на территории университета конечно же нет и быть не могло,

– написал волонтер.

В то же время ректор НАУ Ксения Семенова выступила с заявлением, в котором назвала обвинения в адрес Притулы частью информационной кампании российской пропаганды.

Напомним, Россия осуществила масштабную ночную атаку на Киев 17 июня. Обломки ракеты попали в общежитие НАУ. Больше всего пострадало 10-е общежитие, в еще трех взрывная волна повредила окна.