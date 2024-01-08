Вместо витрин в магазинах и салонах вставлены листы фанеры, на которых есть надписи – "мы работаем", информирует 24 Канал.

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Волю украинцев не сломить российскими обстрелами

О возобновлении работы заведений в Киеве после атаки России 2 января сообщили в социальных сетях.

В разбитых обстрелом домах на Соломенке снова открылись магазины и салоны. Вместо витрин – фанера,

– говорится в сообщении.



Поврежденный салон красоты в Соломенском районе возобновил работу / Фото из соцсети

На фото видно, что в салонах вместо окон установлены листы, а также отсутствуют вывески, но это не мешает заведениям работать и принимать посетителей.



Снова начало работать заведение в Киеве, которое пострадало 2 января / Фото из соцсети

Так, владельцы заведений с помощью надписей сообщили, что, несмотря на атаку врага, они продолжают работать.



Возобновило работу заведение после ракетных обстрелов Киева / Фото из соцсети

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