Замість вітрин у магазинах та салонах вставлені листи фанери, на яких є написи – "ми працюємо", інформує 24 Канал.

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Волю українців не зломати російськими обстрілами

Про відновлення роботи закладів у Києві після атаки Росії 2 січня повідомили в соціальних мережах.

У розбитих обстрілом будинках на Солом'янці знову відкрилися магазини і салони. Замість вітрин – фанера,

– йдеться в повідомленні.



Пошкоджений салон краси в Солом'янському районі відновив роботу / Фото з соцмережі

На фото видно, що у салонах замість вікон встановлені листи, а також відсутні вивіски, але це не заважає закладам працювати та приймати відвідувачів.



Знову почав працювати заклад у Києві, який постраждав 2 січня / Фото з соцмережі

Так, власники закладів за допомогою написів, повідомили, що не дивлячись на атаку ворога, вони продовжують працювати.



Відновив роботу заклад після ракетного обстрілу Києва / Фото з соцмережі

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