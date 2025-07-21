Владелец подтвердил правоохранителям, что никакой кражи не было. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Была ли кража в магазине после атаки?

Днем 21 июля после очередного российского террора ряд СМИ сообщили о якобы "ограблении магазина" вблизи станции метро "Лукьяновская", что в Киеве. Этот магазин получил повреждения во время ночного обстрела.

Как выяснили правоохранители, никакого мародерства не было. Работник магазина подтвердил, что вся имеющаяся техника осталась на месте, никакие товары не исчезли.

Когда продавец прибыл утром в заведение, территорию уже охраняли сотрудники Шевченковского управления полиции.

Владелец помещения объяснил ситуацию с "кражами": смотрите видео

Владелец помещения обратился с заявлением в полицию только о повреждении маффа в результате атаки, но кражи опроверг.

Напомним, ночью россияне в очередной раз ударили по столице ракетами и "Шахедами". Взрывы раздавались и в нескольких других регионах. В Киеве есть попадания, пострадавшие и, к сожалению, погибший.