Власник підтвердив правоохоронцям, що жодної крадіжки не було. Про це інформує 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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Чи була крадіжка у крамниці після атаки?

Вдень 21 липня після чергового російського терору низка ЗМІ повідомили про нібито "пограбування магазину" поблизу станції метро "Лук'янівська", що у Києві. Цей магазин зазнав ушкоджень під час нічного обстрілу.

Як з'ясували правоохоронці, жодного мародерства не було. Працівник крамниці підтвердив, що вся наявна техніка залишилася на місці, жодні товари не зникли.

Коли продавець прибув уранці до закладу, територію вже охороняли співробітники Шевченківського управління поліції.

Власник приміщення пояснив ситуацію з "крадіжками": дивіться відео

Власник приміщення звернувся із заявою до поліції лише щодо пошкодження мафу внаслідок атаки, але крадіжки спростував.

Нагадаємо, вночі росіяни вкотре вдарили по столиці ракетами та "Шахедами". Вибухи лунали і в кількох інших регіонах. У Києві є влучання, постраждалі та, на жаль, загиблий.