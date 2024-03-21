В каком состоянии пострадавшие, около 10 часов сообщил начальник ОВА. Руслан Кравченко отметил, что Россия осуществила массированную атаку по Киевской области.
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Что известно о состоянии пострадавших
Чиновник сообщил, что есть пострадавшие в результате падения обломков. Добавил, что по состоянию на 9:30 известно о 4 людях.
Один из них госпитализирован в больницу. Травмы различного характера – резаные раны конечностей, ссадины, травма глаза и лица. Всем оказывается необходимая медицинская помощь,
– отметил Кравченко.
Также добавил, что фиксируются разрушения и пожары в 4 районах области. Речь идет о повреждении различной степени в 6 населенных пунктах.
Уже известно о повреждении более 40 жилых частных домов, 2 многоэтажек, 12 автомобилей,
– рассказал глава Киевской ОВА.
Кроме того, есть различные повреждения частных домов. В частности, от выбитых окон до полного разрушения сооружений.
В многоэтажках – выбиты окна, балконы, двери. Также в одном из населенных пунктов поврежден лицей. Там выбиты окна.
На Киевщине повреждены линии электропередач. Впрочем, до обеда энергоснабжение должны восстановить, отметил Кравченко.
Добавил, что это предварительная информация, а детали будут позже.