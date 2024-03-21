В якому стані постраждалі, близько 10 години повідомив начальник ОВА. Руслан Кравченко наголосив, що Росія здійснила масовану атаку по Київщині.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Що відомо про стан постраждалих

Посадовець повідомив, що є постраждалі внаслідок падіння уламків. Додав, що станом на 9:30 відомо про 4 людей.

Одна з них госпіталізована до лікарні. Травми різного характеру – різані рани кінцівок, садна, травма ока та обличчя. Всім надається необхідна медична допомога,

– зазначив Кравченко.

Також додав, що фіксуються руйнування та пожежі в 4 районах області. Йдеться про пошкодження різного ступеня в 6 населених пунктах.

Уже відомо про пошкодження понад 40 житлових приватних помешкань, 2 багатоповерхівок, 12 автівок,

– розповів очільник Київської ОВА.

Окрім того, є різні пошкодження приватних будинків. Зокрема, від вибитих вікон до повного руйнування споруд.

У багатоповерхівках – вибиті вікна, балкони, двері. Також в одному з населених пунктів пошкоджено ліцей. Там вибиті вікна.

На Київщині пошкоджено лінії електропередач. Втім, до обіду енергопостачання мають відновити, зазначив Кравченко.

Додав, що це попередня інформація, а деталі будуть згодом.

Зверніть увагу! О 9 ранку в КМВА повідомили, що кількість постраждалих у Києві внаслідок ракетних обстрілів зросла до 13. Зокрема, 6 людей у Святошинському районі та 7 в Шевченківському. Госпіталізовано 4 людини. На щастя, минулося без жертв.