В якому стані постраждалі, близько 10 години повідомив начальник ОВА. Руслан Кравченко наголосив, що Росія здійснила масовану атаку по Київщині.
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Що відомо про стан постраждалих
Посадовець повідомив, що є постраждалі внаслідок падіння уламків. Додав, що станом на 9:30 відомо про 4 людей.
Одна з них госпіталізована до лікарні. Травми різного характеру – різані рани кінцівок, садна, травма ока та обличчя. Всім надається необхідна медична допомога,
– зазначив Кравченко.
Також додав, що фіксуються руйнування та пожежі в 4 районах області. Йдеться про пошкодження різного ступеня в 6 населених пунктах.
Уже відомо про пошкодження понад 40 житлових приватних помешкань, 2 багатоповерхівок, 12 автівок,
– розповів очільник Київської ОВА.
Окрім того, є різні пошкодження приватних будинків. Зокрема, від вибитих вікон до повного руйнування споруд.
У багатоповерхівках – вибиті вікна, балкони, двері. Також в одному з населених пунктів пошкоджено ліцей. Там вибиті вікна.
На Київщині пошкоджено лінії електропередач. Втім, до обіду енергопостачання мають відновити, зазначив Кравченко.
Додав, що це попередня інформація, а деталі будуть згодом.