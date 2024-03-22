Длительный перерыв в ударах дальней авиации был связан с проблемами управления и планирования у россиян. Об этом говорится в ежедневном разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Читайте также Массированный удар по энергетике Украины: в каких городах нет света

Санкции, вероятно, ограничили возможности России по доступу к ключевым компонентам как самолетов, так ракет. Успехи украинской ПВО также, вероятно, усложнили планирование российских миссий,

– считают в британской разведке.

Успехи украинской противовоздушной обороны также, вероятно, усложнили планирование российских атак.

Россия продолжит ракетные удары

Во время атаки Россия задействовала не менее 10 самолетов Ту-95 с авиабаз в Оленегорске и Энгельсе, а также истребители МиГ-31. Было выпущено не менее 20 ракет, в частности, новейшую крылатую ракету Х-101/Х-102 и баллистическую ракету "Кинжал", нацеленные на объекты преимущественно в Киеве.

Обратите внимание! С момента предыдущего авиаудара по украинской столице прошло 44 дня.

Британские обозреватели считают, что Россия почти наверняка будет продолжать наносить удары по критически важным объектам, насколько это позволят самолеты, экипажи и запасы вооружений, пытаясь сохранить давление на украинское правительство и население.

В Минобороны отметили, что это является проявлением продолжающейся кампании, в которой тактическая авиация, такая как истребители и вертолеты, "продолжает иметь ограниченное влияние на общий конфликт".

Массированный удар по Киеву 21 марта