Тривала перерва в ударах дальньої авіації була пов'язана з проблемами управління та планування у росіян. Про це йдеться у щоденному розвідувальному огляді Міноборони Британії.
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Санкції, ймовірно, обмежили можливості Росії щодо доступу до ключових компонентів як літаків, так ракет. Успіхи української ППО також, імовірно, ускладнили планування російських місій,
– вважають у британській розвідці.
Успіхи української протиповітряної оборони також, ймовірно, ускладнили планування російських атак.
Росія продовжить ракетні удари
Під час атаки Росія задіяла щонайменше 10 літаків Ту-95 з авіабаз в Оленегорську та Енгельсі, а також винищувачі МіГ-31. Було випущено щонайменше 20 ракет, зокрема новітню крилату ракету Х-101/Х-102 та балістичну ракету "Кинджал", націлені на об'єкти переважно у Києві.
Британські оглядачі вважають, що Росія майже напевно продовжуватиме завдавати ударів по критично важливих об'єктах, наскільки це дозволять літаки, екіпажі і запаси озброєнь, намагаючись зберегти тиск на український уряд і населення.
У Міноборони зазначили, що це є проявом тривалої кампанії, в якій тактична авіація, така як винищувачі і гелікоптери, "продовжує мати обмежений вплив на загальний конфлікт".
Масований удар по Києву 21 березня
- Вранці росіяни завдали ударів по столиці. Загалом ворог випустив на Київ 31 ракету, зокрема, 29 крилатих та ще 2 балістичні. Для їхнього запуску він залучив до 11 своїх літаків ТУ-95МС. Сили ППО збили всі ракети противника.
- Внаслідок удару в кількох районах були пошкоджені будинки, автівки. Так, у Подільському районі виникла пожежа у двоповерховій будівлі. Крім того, сталося загоряння трансформаторної підстанції, а в іншому місці – пожежа виникла у складській будівлі.
- Також пожежа охопила квартиру у багатоповерхівці у Шевченківському районі. Рятувальники евакуювали 15 жителів. До того ж у районі згоріли 3 автівки. Водночас були пошкоджені вікна багатоквартирного будинку та знищені вогнем 3 автомобілі. А у Святошинському районі у двох багатоповерхівках пошкоджено скління вікон, а також постраждала будівля навчального закладу.
- Відомо, що через ракетну атаку ворога постраждало 14 людей, з них 5 осіб госпіталізовано, решті медики надали допомогу на місці.