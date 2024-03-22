Тривала перерва в ударах дальньої авіації була пов'язана з проблемами управління та планування у росіян. Про це йдеться у щоденному розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Читайте також Масований удар по енергетиці України: в яких містах немає світла

Санкції, ймовірно, обмежили можливості Росії щодо доступу до ключових компонентів як літаків, так ракет. Успіхи української ППО також, імовірно, ускладнили планування російських місій,

– вважають у британській розвідці.

Успіхи української протиповітряної оборони також, ймовірно, ускладнили планування російських атак.

Росія продовжить ракетні удари

Під час атаки Росія задіяла щонайменше 10 літаків Ту-95 з авіабаз в Оленегорську та Енгельсі, а також винищувачі МіГ-31. Було випущено щонайменше 20 ракет, зокрема новітню крилату ракету Х-101/Х-102 та балістичну ракету "Кинджал", націлені на об'єкти переважно у Києві.

Зверніть увагу! З моменту попереднього авіаудару по українській столиці минуло 44 дні.

Британські оглядачі вважають, що Росія майже напевно продовжуватиме завдавати ударів по критично важливих об'єктах, наскільки це дозволять літаки, екіпажі і запаси озброєнь, намагаючись зберегти тиск на український уряд і населення.

У Міноборони зазначили, що це є проявом тривалої кампанії, в якій тактична авіація, така як винищувачі і гелікоптери, "продовжує мати обмежений вплив на загальний конфлікт".

Масований удар по Києву 21 березня