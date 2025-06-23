В Киеве в результате российской атаки повреждена Главная астрономическая обсерватория НАН Украины

В ночь на 23 июня Россия в очередной раз атаковала Киев дронами и ракетами. Вражеский обстрел вызвал повреждения Главной астрономической обсерватории Национальной академии наук Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Universe Space Tech.

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Главная астрономическая обсерватория НАН повреждена в результате атаки 23 июня

Старшая научная сотрудница ГАО, астрофизик Дарья Добрычева рассказала, что взрывной волной выбило окна в главном корпусе. Кроме того, двери в корпусе с горизонтальным солнечным телескопом АЦУ-5, который исследует спектр Солнца и его атмосферу.

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В результате российской атаки повреждена Главная астрономическая обсерватория: смотрите видео

Издание отмечает, что на территории обнаружили металлические кубики-осколки от боевой части "Шахеда". Они разлетаются на высоких скоростях после взрыва, созданы для максимального поражения.

К счастью, среди сотрудников обсерватории никто не пострадал. Научное оборудование осталось целым. Сейчас продолжается инвентаризация и оценка ущерба в результате российской атаки.

Последствия вражеской атаки / Фото Universe Space Tech

Справка. Главная астрономическая обсерватория НАН Украины была основана 17 июля 1944 года. Ее сотрудники исследуют движение небесных тел, космическую геодинамику, физику звезд и галактик, а еще планетные системы.



В обсерватории изучают физику Солнца, атмосферную оптику, разрабатывают астрономические приборы и занимаются астроинформатикой. Здесь работает астрокосмический информационно-вычислительный центр.