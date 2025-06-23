Почти все ракеты и "Шахеды" шли на Киев и на окраины, – Игнат

Россияне снова избрали столицу своей целью в ночь на 23 июня. По Киеву было выпущено много ракет и "Шахедов", погибло 9 человек. По словам Юрия Игната, большинство оружия летело именно на Киев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Киев24".

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Что рассказали в ВС об атаке по Киеву 23 июня

Как подчеркнули в ВС, на некоторых локациях было по несколько попаданий.

Большое количество и "Шахедов", и ракет шли именно на столицу. Почти все ракеты и "Шахеды" шли именно на город Киев и на окраины города. Таким образом, есть прямые попадания в 6 локациях. В некоторых из этих локаций по несколько было прилетов. Также в 25 локациях сегодня зафиксировано падение, собственно, сбитых дронов и ракет, из-за чего тоже есть печальные последствия – пострадавшие, погибшие,

– сказал Игнат.

Чтобы отразить воздушное нападение, привлекли дроновую ПВО, истребительную авиацию, ракетные войска, то есть фактически все составляющие системы ПВО.

Юрий Игнат призвал не публиковать фото и видео обломков ракет, чтобы этим не пользовалась российская пропаганда. Ведь порой можно видеть и обломки ракет из западных зенитных комплексов, что дает врагу основания заявлять, будто "Украина сама себя обстреляла".

Например, в сети появились обломки, вероятно, зенитной управляемой ракеты, которая сбила "Искандер-К". Но она не имеет такой большой взрывной волны, как российские, и поэтому не может нанести такой вред.

К слову, девятой жертвой российской атаки стала 11-летняя девочка. Ранее из-под завалов достали тело ее мамы.