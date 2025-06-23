Об этом 24 Каналу рассказал журналист и корреспондент Артур Зайонц, отметив, что в это время большинство людей уже вернулась домой из укрытий. Времени, чтобы снова вернуться туда – фактически нет.

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Новая циничная тактика массированных атак России

По словам журналиста, он общался с киевлянами и слышал от людей подтверждение новой тактики во время сегодняшней атаки, которую использует Россия. Так, горожане после первой волны обстрелов не ждали ударов, вернулись из укрытий домой, но потом пострадали.

Эту тактику они используют несколько месяцев. Сначала тренировались, сейчас - проводят массированные комбинированные атаки. Например, сегодня во время эвакуации пациентов из клиники в Белой церкви 2 работника ГСЧС получили ранения и погибла женщина, когда ее переносили. То есть повторный удар БпЛА,

- подчеркнул министр МВД.

Киевляне также рассказали, что и в столице происходили повторные удары. Так, супруги уже вернулись из укрытия, но пострадали.

"Пришли из укрытия, по "Шахедам" был отбой. Только прилегли и услышали, что прилетело. Вспышка, окна и двери вылетели", – сказали пострадавшие киевляне Алена и Олег.

Зайонц отметил, что российские баллистические ракеты летят очень быстро, поэтому времени, чтобы сориентироваться и снова пойти в укрытие мало.

Напомним, что сегодня враг уничтожил целый подъезд пятиэтажки в Шевченковском районе. Между тем российская пропаганда распространяет фото разрушенного здания и обвиняет в прилете украинскую ПВО. Всего в результате атаки погибли 7 человек.