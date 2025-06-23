Про це 24 Каналу розповів журналіст та кореспондент Артур Зайонц, зауваживши, що в цей час більшість людей вже повернулась додому з укриттів. Часу, щоб знову повернутись туди – фактично немає.

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Нова цинічна тактика масованих атак Росії

За словами журналіста, він спілкувався з киянами та чув від людей підтвердження нової тактики під час сьогоднішньої атаки, яку використовує Росія. Так, містяни після першої хвилі обстрілів не чекали ударів, повернулись з укриттів додому, але потім постраждали.

Цю тактику вони використовують кілька місяців. Спершу тренувались, зараз – проводять масовані комбіновані атаки. Наприклад, сьогодні під час евакуації пацієнтів з клініки в Білій церкві 2 працівники ДСНС отримали поранення та загинула жінка, коли її переносили. Тобто повторний удар БпЛА,

– наголосив міністр МВС.

Кияни також розповіли, що і в столиці відбувались повторні удари. Так, подружжя вже повернулось з укриття, але постраждало.

"Прийшли з укриття, по "Шахедах" був відбій. Тільки прилягли і почули, що прилетіло. Спалах, вікна і двері вилетіли",

– сказали постраждалі кияни Альона та Олег.

Зайонц зазначив, що російські балістичні ракети летять дуже швидко, тому часу, щоб зорієнтуватись та знову піти в укриття обмаль.

Нагадаймо, що сьогодні ворог знищив цілий під'їзд п'ятиповерхівки у Шевченківському районі. Тим часом російська пропаганда поширює фото зруйнованої будівлі та звинувачує у прильоті українську ППО. Загалом внаслідок атаки загинуло 7 людей.