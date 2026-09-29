Южный мост в Киеве засыпало обломками вражеского БПЛА, – социальные сети

Вечером 29 сентября в сети начали распространяться кадры с якобы обломками российского дрона, упавшими на Южный мост в Киеве. Из-за этого движение по мосту, могли частично ограничить.

Об этом сообщили местные Телеграм-каналы.

Куда упали обломки?

В Киеве, по которому уже несколько дней подряд без перерыва наносит удары агрессор, во время очередной атаки обломки одного из беспилотников, начебто впали на Южный мост. Горожане поделились кадрами и утверждают, что часть моста засыпало обломками дрона.

Южный мост после атаки на столицу: смотрите видео

Момент падіння уламків Шахеда на Південний міст у Києві . pic.twitter.com/kbLkoptyj9 – Manunya (@ManyaS78844) September 29, 2026

В сети также сообщили, что в результате атаки движение по мосту частично ограничили. На некоторых видео видна полицейская машина на месте происшествия.

Отметим, что на данный момент нет официальной информации о возможных последствиях падения БПЛА или его обломков на Южный мост.

Напомним, ночью Россия наносила удары по Киеву, в том числе с помощью баллистического оружия. В результате атаки были повреждены депо станции "Киев-Пассажирский", дата- и бизнес-центры, а также жилые дома.

Под прицелом оказались и другие регионы. Так, в Одесской области в результате вражеских обстрелов были повреждены учебное заведение, общежитие и два иностранных судна.