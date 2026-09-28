Неспокойно и в области. Накануне оккупанты нанесли смертельный удар по рынку "Столичный" в Софиевской Борщаговке.
Что известно о последствиях атаки на Киев?
В Дарницком районе обломки упали на открытой местности. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется. В Голосеевском районе БПЛА попал в кафе возле АЗС. Виталий Кличко сообщил, что с начала суток 28 сентября в столице пострадали трое человек. Все – в Подольском районе. Двум из них – 15-летнему юноше и девушке – медики оказали помощь на месте. Одного – 17-летнего юношу – госпитализировали. В Подольском районе повреждено нежилое здание, возник пожар и частично разрушена крыша. В результате повторного попадания взрывной волны повреждено остекление окон в расположенном по соседству жилом доме. Спасатели обнаружили 3 пострадавших. В Голосеевском районе зафиксировано попадание БПЛА в частный двухэтажный жилой дом. Один человек получил ранения. В Печерском и Шевченковском районах произошли пожары в офисных зданиях. В Шевченковском районе БПЛА попал в офисное здание. В Оболонском районе в результате попадания БПЛА повреждены заправочные колонки АЗС. Пожар.
Экстренные службы направляются на место.
Экстренные службы направляются на место.
Экстренные службы работают на месте.
В Дарницком районе обломки упали на открытой местности. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
В Голосеевском районе БПЛА попал в кафе возле АЗС.
Виталий Кличко сообщил, что с начала суток 28 сентября в столице пострадали трое человек. Все – в Подольском районе. Двум из них – 15-летнему юноше и девушке – медики оказали помощь на месте. Одного – 17-летнего юношу – госпитализировали.
В Подольском районе повреждено нежилое здание, возник пожар и частично разрушена крыша. В результате повторного попадания взрывной волны повреждено остекление окон в расположенном по соседству жилом доме. Спасатели обнаружили 3 пострадавших.
В Голосеевском районе зафиксировано попадание БПЛА в частный двухэтажный жилой дом. Один человек получил ранения.
В Печерском и Шевченковском районах произошли пожары в офисных зданиях.
В Шевченковском районе БПЛА попал в офисное здание.
В Оболонском районе в результате попадания БПЛА повреждены заправочные колонки АЗС. Пожар.