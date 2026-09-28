Неспокійно також і в області. Напередодні окупанти завдали смертельного удару по ринку "Столичний", що у Софіївській Борщагівці.

Що відомо про наслідки атаки на Київ?

07:48, 28 вересня

У Дарницькому районі уламки впали на відкритій території. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнююється.

07:27, 28 вересня

У Голосіївському районі влучання БпЛА в кафе біля АЗС.
Екстрені служби прямують на місце.

07:16, 28 вересня

Віталій Кличко повідомив, що від початку доби 28 вересня в столиці троє постраждалих. Усі в Подільському районі. Двом із них – 15-річним хлопцю та дівчині – медики надали допомогу на місці. Одного – 17-річного хлопця, госпіталізували.

07:01, 28 вересня

У Подільському районі пошкоджена нежитлова будівля, виникла пожежа й частково зруйновано покрівлю. Під час повторного влучання вибуховою хвилею пошкоджене скління вікон у поруч розташованому житловому будинку. Рятувальники виявили 3 постраждалих.

У Голосіївському районі зафіксоване влучання БпЛА у приватний двоповерховий житловий будинок. Одна людина отримала поранення.

У Печерському та Шевченківському районах сталися пожежі в офісних будівлях.

06:42, 28 вересня

У Шевченківському районі влучання БпЛА в офісну будівлю.
Екстрені служби прямують на місце.

06:34, 28 вересня

В Оболонському районі, внаслідок влучання БпЛА, пошкоджені колонки АЗС. Пожежа.
Екстрені служби працюють на місці.