Патрульная полиция опубликовала видео, которое сняла бодикамера киевского патрульного во время ночного вражеского обстрела города.

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Момент атаки на Киев попал на видео

Инспекторы, услышав недалеко от взрывов, сразу бросились в эпицентр событий. На видео можно услышать, увидеть и прочувствовать, что происходило в тот момент.

Среди обломков патрульным удалось разыскать двух граждан – мужчину и женщину. Увидев, что они травмированы, охранники порядка начали оказывать им медицинскую помощь: наложили окклюзионную повязку, жгут и вызвали скорую.

До приезда следователей и спасателей полицейские обеспечивали охрану места происшествия.

Это видео – пример того, почему ни в коем случае нельзя пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Услышав сирену, сразу пройдите в укрытие. Не подвергайте себя опасности. А если вы нуждаетесь в помощи – сразу звоните на линию 102,

– отметили в полиции.

В результате атаки на Киев погиб 1 человек, есть раненые