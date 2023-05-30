Патрульная полиция опубликовала видео, которое сняла бодикамера киевского патрульного во время ночного вражеского обстрела города.
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Момент атаки на Киев попал на видео
Инспекторы, услышав недалеко от взрывов, сразу бросились в эпицентр событий. На видео можно услышать, увидеть и прочувствовать, что происходило в тот момент.
Среди обломков патрульным удалось разыскать двух граждан – мужчину и женщину. Увидев, что они травмированы, охранники порядка начали оказывать им медицинскую помощь: наложили окклюзионную повязку, жгут и вызвали скорую.
До приезда следователей и спасателей полицейские обеспечивали охрану места происшествия.
Это видео – пример того, почему ни в коем случае нельзя пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Услышав сирену, сразу пройдите в укрытие. Не подвергайте себя опасности. А если вы нуждаетесь в помощи – сразу звоните на линию 102,
– отметили в полиции.
В результате атаки на Киев погиб 1 человек, есть раненые
- Ночью 30 мая россияне выпустили по Украине 31 "Шахед", 29 из которых удалось сбить. Большинство дронов сбили на подступах к столице, однако, к сожалению, обломки также нанесли повреждения.
- В полиции сообщили, что по состоянию на утро более 50 сообщений от граждан о повреждениях домов, квартир, офисных помещений, магазинов, гаражей и автомобилей.
- К сожалению, есть в столице 9 пострадавших от осколочных ранений. 1 человек погиб. Еще 4 человека получили ранения в области.