Патрульна поліція опублікувала відео, яке зафільмувала бодікамера київського патрульного під час нічного ворожого обстрілу міста.
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Момент атаки на Київ потрапив на відео
Інспектори, почувши неподалік вибухи, одразу кинулися в епіцентр подій. На відео можна почути, побачити та відчути, що відбувалось в той момент.
Серед уламків патрульним вдалося розшукати двох громадян – чоловіка та жінку. Побачивши, що вони травмовані, охоронці порядку почали надавати їм домедичну допомогу: наклали оклюзійну пов'язку, джгут та викликали швидку.
До приїзду слідчих й рятувальників, поліцейські забезпечували охорону місця події.
Це відео – приклад того, чому в жодному разі не можна нехтувати сигналами повітряної тривоги. Почувши сирену, одразу пройдіть в укриття. Не наражайте себе на небезпеку. А якщо ви потребуєте допомоги – одразу телефонуйте на лінію 102,
– наголосили в поліції.
Внаслідок атаки на Київ загинула 1 людина, є поранені
- Вночі 30 травня росіяни випустили по Україні 31 "Шахед", 29 з яких вдалося збити. Більшість дронів збили на підступах до столиці, проте, на жаль, уламки також завдали ушкоджень.
- У поліції повідомили, що станом на ранок є понад 50 повідомлень від громадян про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів і автівок.
- На жаль, є у столиці є 9 потерпілих від осколкових поранень. 1 людина загинула. Ще 4 людини зазнали поранень в області.