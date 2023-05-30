Патрульна поліція опублікувала відео, яке зафільмувала бодікамера київського патрульного під час нічного ворожого обстрілу міста.

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Момент атаки на Київ потрапив на відео

Інспектори, почувши неподалік вибухи, одразу кинулися в епіцентр подій. На відео можна почути, побачити та відчути, що відбувалось в той момент.

Серед уламків патрульним вдалося розшукати двох громадян – чоловіка та жінку. Побачивши, що вони травмовані, охоронці порядку почали надавати їм домедичну допомогу: наклали оклюзійну пов'язку, джгут та викликали швидку.

До приїзду слідчих й рятувальників, поліцейські забезпечували охорону місця події.

Це відео – приклад того, чому в жодному разі не можна нехтувати сигналами повітряної тривоги. Почувши сирену, одразу пройдіть в укриття. Не наражайте себе на небезпеку. А якщо ви потребуєте допомоги – одразу телефонуйте на лінію 102,

– наголосили в поліції.

Внаслідок атаки на Київ загинула 1 людина, є поранені