Кличко приехал на Оболонь, где дома пострадали от обстрела: 500 человек нуждаются в помощи

После российского обстрела Оболонского района столицы 500 жителей написали заявления на материальную помощь в связи с повреждением имущества. Город также выплатит помощь на аренду жилья тем, чьи квартиры разрушены и непригодны для проживания.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет 24 Канал.

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"Осмотрел в Оболонском районе жилой дом, поврежденный в результате вражеской атаки в ночь на 4 мая. Из-за попадания дрона возле крыши дома на последнем этаже загорелась квартира. Город восстановит помещение. И выплатит помощь на аренду жилья пострадавшим жильцам. Также все пострадавшие жители Оболони получат материальную помощь от города – по 10 000 гривны. В настоящее время поступило 500 заявлений на ее получение", – сообщил Виталий Кличко.

По словам мэра, всего из-за обстрела 4 мая в Оболонском районе повреждено 18 зданий. В частности, 14 жилых и 2 детсада. Взрывной волной в домах выбило окна в квартирах и местах общего пользования. Город оперативно предоставил пленку для временного закрытия поврежденных окон. Поможет и устранить повреждения, заверил Кличко.

Кличко приехал к жителям Оболони, чьи дома пострадали от обстрела 4 мая / Фото из телеграмма Кличко

Также Виталий Кличко рассказал, как город помогает жителям Святошинского района, который пострадал от обстрела 24 апреля.

"Что касается Святошинского района, где много поврежденных домов и уничтоженного жилья – 610 пострадавших жильцов уже получили от столицы по 10 000 гривень. 59 человек – по 40 000 на оплату аренды жилья, пока город будет восстанавливать их квартиры. И жители еще подают заявления на помощь", – отметил Кличко.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что город готовит изменения к программе "Турбота", согласно которым киевляне, чье жилье в результате обстрелов стало непригодным для проживания, будут получать от города компенсацию за аренду другого жилья на время восстановления их домов.