Россия продолжает террор Киевской области: известно о раненых
- Российская армия нанесла комбинированные удары по Киевской области, повреждены два дома и автомобиль в Обуховском районе.
- В результате атаки пострадал мужчина, получив ранения от осколков стекла.
Российская армия продолжает наносить комбинированные удары по столице и Киевской области. Под ударом мирные общины и энергетическая инфраструктура.
О последствиях атаки сообщил председатель Киевской ОГА Николай Калашник.
Смотрите также На Сумщине враг попал в жилые дома, школу и энергетику: есть травмированные
Какие последствия атаки на Киевщину?
В ночь на 3 февраля и утром российские войска постоянно наносят комбинированные массированные удары по украинской гражданской и критической инфраструктуре.
По словам Калашник, в этот день под вражеским ударом оказались мирные общины и дома людей.
Фиксируют последствия атаки в Обуховском районе области – там повреждены два частных дома и гражданское авто.
По предварительной информации, в результате атаки пострадал мужчина, получив ранения от осколков стекла.
Глава ОВА напомнил, что по состоянию на 7:57 атака на область продолжается и призвал жителей оставаться в безопасных местах.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.
Где также слышали взрывы?
После предупреждения Воздушных сил о движении беспилотников типа "Шахед", в Винницкой области прогремели два взрыва. Сейчас информация о последствиях атаки и пострадавших уточняется.
По состоянию на утро 3 февраля известно о последствиях атаки в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах столицы.
Харьков подвергся массированной атаке с воздуха, что повредившей энергетическую инфраструктуру. По словам мэра города Терехова, чтобы не допустить замерзания сети, придется слить теплоноситель в системах 820 домов.