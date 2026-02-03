Россия продолжает террор Киевской области: известно о раненых

Российская армия продолжает наносить комбинированные удары по столице и Киевской области. Под ударом мирные общины и энергетическая инфраструктура.

О последствиях атаки сообщил председатель Киевской ОГА Николай Калашник.

Какие последствия атаки на Киевщину?

В ночь на 3 февраля и утром российские войска постоянно наносят комбинированные массированные удары по украинской гражданской и критической инфраструктуре.

По словам Калашник, в этот день под вражеским ударом оказались мирные общины и дома людей.

Фиксируют последствия атаки в Обуховском районе области – там повреждены два частных дома и гражданское авто.

По предварительной информации, в результате атаки пострадал мужчина, получив ранения от осколков стекла.

Глава ОВА напомнил, что по состоянию на 7:57 атака на область продолжается и призвал жителей оставаться в безопасных местах.

Где также слышали взрывы?