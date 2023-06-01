Житель дома, пострадавшего в результате ночных обстрелов, в эфире национального телемарафона поделился, что выжить удалось чудом. Об этом пишет 24 Канал.

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Киевляне о мощных взрывах ночью

Парень поделился, что крепко спал, и сигнала воздушной тревоги не услышал. Проснулся уже от взрывов.

Просыпаюсь, и несколько мощных взрывов. Сразу падаю под кровать. После этого я в диком шоковом состоянии, даже сейчас некоторые эмоции остаются. Потом решаю осмотреть все в квартире, вижу, что выбиты окна. Я выжил очень большим чудом. У меня возле балкона есть окна. В одной из комнат окно как раз у балкона выбито. В комнате, которой я был, не выбито,

– рассказал очевидец.

Также отметил, что на него упала штукатурка. Добавил, что фактически это его второй день рождения.

Еще одна жительница Киева рассказала, что все происходило довольно быстро.

"В течение, пожалуй, 15 минут. Сирена, работа ПВО. Столб коричневого дыма и рядом светлый столб. Ну это насколько я могла увидеть в том еще сумеречном небе", – добавила женщина.

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