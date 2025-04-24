Здесь море слез, – ведущая 24 Канала о том, что происходит на месте удара россиян по Киеву

Спасатели продолжают работать на месте очередного террористического преступления россиян в Киеве. В результате попадания ракеты обвалился дом, количество жертв возросло до 12.

Спасателям удалось деблокировать еще тела погибших из-под завалов. Как рассказала ведущая 24 Канала Яна Богославская, девятой жертвой оказалась женщина, а десятым – 17-летний юноша, на спасение которого с утра ждали друзья.

Смотрите также Главное о массированной атаке 24 апреля: где прогремели взрывы, какие последствия

На месте трагедии – только слезы и боль

Вслед за юношей спасатели деблокировали еще 2 тела – женщины и мужчины. Сейчас экспертиза устанавливает, могут ли это быть его родители.

Очень много подростков собралось вокруг руин двухэтажного дома, в который попала российская ракета. Они оплакивают 17-летнего юношу. Здесь море слез. Просто невероятно трудно здесь находиться,

– сказала ведущая 24 Канала.

Количество пострадавших тоже возросло, их уже более 90. Спасатели продолжают работу, они разбирают завалы. Работают на месте удара с 2:00 ночи и еще на более 15 других локациях.

В соседние дома, где также разрушены квартиры, начали пускать жителей, чтобы они забрали свои вещи, документы. Ведь удар был ночью, и люди спасались, не взяв ничего с собой. Местные жители рассказали, что внутри их квартир мало что уцелело. Особенно в тех, что расположены напротив двухэтажного дома, который Россия сравняла с землей.

Очень много людей помогали выносить погибших и мобилизовались в этой страшной ситуации.

В том доме ребята начали кричать: "Помогите, помогите". Я туда побежал и начал разбирать завалы. Вытащили двух погибших и одну раненую женщину. Она сначала дышала, махала руками, а потом застыла... Пожарные дали ей кислород, положили на носилки и вытащили. А другой мужчина сидел в кресле – и так умер,

– вспомнил свидетель трагедии.

На месте попадания очень много именно старых домов. Люди жили в них практически всю жизнь. Местная жительница Мария рассказала, что жила в своем доме с 1960 года. Сейчас ей 89 и ее дом разрушила Россия.

"Сын лежал в первой комнате, а я во второй. И слышу – гуп, стекло посыпалось. Сын начал спрашивать, жива ли я, сказал выбегать на коридор, а я не могу... Вытащили меня. Хотели идти в школу, но там окна тоже повыбивало", – вспомнила жительница дома.

Трудно представить, что жертвами террористов стали 17-летний подросток, 89-летняя бабушка, дети и взрослые. Людям уже раздали пленку, чтобы заклеивать окна, также раздают гуманитарную помощь, но больше всего слез сегодня по тем, кого забрала страшная трагедия.

Мы услышали, что летят "Шахеды" над нами, потому что этот звук уже не спутаешь ни с чем. У меня дома еще животные, мы пытались и их защитить. Когда я нагнулась к ним, то в этот момент – хлопок, дверь выбило, стекло посыпалось. Психика будто "заступорилась", и я вообще не понимала, что происходит,

– рассказала пострадавшая.

Очередная атака России снова подтвердила, что строить жизнь с таким соседом – абсолютно невозможно. По состоянию на 17:30 известно о 12 погибших, среди них несовершеннолетний. По каждому из погибших скорбят родные, близкие и все неравнодушные.

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что россияне совершили атаку именно по гражданской инфраструктуре, по густонаселенному району столицы. Повреждены по меньшей мере 25 жилых домов, школа и детский сад.