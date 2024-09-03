Об этом из собственных источников узнали аналитики Defense Express, которые отметили, что эту ракету удалось сбить средствами украинской противовоздушной обороны во время комбинированной атаки на столицу.

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Киев опережает Москву

Военные аналитики в частности указали на то, что украинской ПВО удалось сбить зенитную ракету типа 48Н6ДМ от комплекса С-400 в режиме "поверхность-поверхность". Ее опасность заключается в том, что эти зенитные ракеты в режиме применения "поверхность-поверхность" имеют крайне низкую точность попадания.

Это означает, что такой тип вооружения в первую очередь может угрожать именно гражданской инфраструктуре и обычным жителям. Более того, зенитные ракеты этого типа имеют довольно мощную боевую часть массой 180 килограммов, снаряженную значительным количеством обломков, что усиливает поражающий эффект.

На этом фоне можем подчеркнуть, что в плане противовоздушной обороны Киев является более защищенным, чем, например столица страны-агрессора Москва. Потому что в нашем случае речь была о том, что ПВО Киева смогла отразить массированную атаку с комбинированным использованием баллистических и крылатых ракет,

– объясняют в материале.

К слову, вражеская атака на Киев повредила две школы. Также во время этой атаки была повреждена котельная одного из киевских вузов в Голосеевском районе. Эта атака испугала студентов этого учебного заведения. На месте возникло возгорание на площади 6 квадратных метров.