Как отмечалось в отчете командования Воздушных сил, Россия также сосуществила запуск 4-х зенитных ракет типа С-300/ С-400 и 1 ракеты, тип которой пока не установлен.

Смотрите также Очередная атака "Шахедами", взрывы на Киевщине и Николаеве: хронология 923 дня войны

Россия атаковала Киев ракетой 48Н6ДМ

Как пишет Defense Express со ссылкой на собственные источники, оккупанты применили зенитную ракету 48Н6ДМ в режиме "поверхность-поверхность". Эти ракеты опасны из-за их низкой точности попадания. Главную угрозу они представляют гражданской инфраструктуре и обычным жителям.

Также аналитики добавили фото обломков этой ракеты, что является доказательством ее применения врагом и успешной работы противовоздушной обороны Киева.



Обломки российской ракеты 48Н6ДМ / Фото Defense Express

В то же время, как отметили аналитики, остается открытым вопрос, откуда происходил пуск этой ракеты от С-400 для удара по Киеву.

Что известно о ракетах 48Н6ДМ

48Н6ДМ – это зенитная управляемая ракета комплекса С-400 "Триумф" с полуактивным радиолокационным самонаведением с радиокоррекцией.

Ракеты оснащены мощной боевой частью весом 180 килограммов, ее дальность полета до 250 километров. А конструкция предусматривает большое количество обломков, что имеет разрушительный эффект при ударе по гражданским объектам.

"При дальности пуска 230 км и высоте около 3 километров ракета теряет управление и падает к цели по инерции", – уточнили эксперты.

Эти ракеты оборудованы контактным взрывателем, который активируется при приближении к воздушной цели. Если ракета поражает наземную цель, взрыватель может сработать еще на небольшой высоте или при контакте с поверхностью.

К теме Прогнозируем, что атаки по Киеву продолжатся: в КГВА назвали вероятные цели России

Атака по Украине 2 сентября

Российские войска запустили 58 воздушных целей: 35 ракет различных типов и 23 "Шахедов". Силам противовоздушной обороны удалось сбить 44 цели: 22 ракеты (9 баллистических) и 20 "Шахедов".

ПВО работала в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Запорожской областях. А также в Киеве: обломки ракет упали в разных районах столицы. Ранения получили 3 человека.