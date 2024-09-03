06:18, 3 сентября

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Иран может начать поставлять баллистические ракеты России.

Аналитики ISW проанализировали, что использование баллистических ракет Ababil или Fateh-360, скорее всего, позволит российским войскам наносить удары по украинским целям в ближнем тылу, сохраняя при этом российские запасы ракет отечественного производства, таких как "Искандеры", для украинских целей в глубоком тылу.