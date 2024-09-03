О главных новостях 3 сентября, борьбе украинцев против российских захватчиков, ситуацию на фронте и новые военные преступления оккупантов – сообщает 24 Канал.
К теме Удары по Киеву и Харькову: хронология 922 дня войны
В ISW объяснили, какую пользу получит Россия от баллистических ракет Ирана
Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Иран может начать поставлять баллистические ракеты России.
Аналитики ISW проанализировали, что использование баллистических ракет Ababil или Fateh-360, скорее всего, позволит российским войскам наносить удары по украинским целям в ближнем тылу, сохраняя при этом российские запасы ракет отечественного производства, таких как "Искандеры", для украинских целей в глубоком тылу.
В Твери жалуются на атаку на аэродром
В российской Твери местные жалуются на атаку дронов. Как пишут росСМИ, беспилотники пытались атаковать аэродром в городе.
Известно, что в городе раздавались взрывы и выстрелы – оккупанты пытались сбить БпЛА. Однако, удалось ли это им – станет известно позже.
Россия в очередной раз атакует "Шахедами"
Россия в очередной раз атакует Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В ночь на 3 сентября оккупанты запустили ударные БПЛА.
По состоянию на сейчас вражеские беспилотники наблюдаются в Полтавской и Киевской областях. Направление движения постоянно меняется.
В Киевской и Черниговской областях прогремели взрывы во время атаки "Шахедами". На Киевщине пока не фиксировали разрушения, а в окрестностях Чернигова вспыхнул пожар.
В Николаеве прогремел мощный взрыв. Вероятно, враг атаковал город баллистическим вооружением.
В Николаеве был слышен взрыв. Подробности позже,
– сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.