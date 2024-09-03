06:18, 3 вересня

Видання Bloomberg, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Іран може почати постачати балістичні ракети Росії.

Аналітики ISW проаналізували, що використання балістичних ракет Ababil або Fateh-360, швидше за все, дозволить російським військам завдавати ударів по українських цілях у ближньому тилу, зберігаючи при цьому російські запаси ракет вітчизняного виробництва, таких як "Іскандери", для українських цілей у глибокому тилу.