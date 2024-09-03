Про головні новини 3 вересня, боротьбу українців проти російських загарбників, ситуацію на фронті й нові воєнні злочини окупантів – повідомляє 24 Канал.
До теми Удари по Києву та Харкову: хронологія 922 дня війни
В ISW пояснили, яку користь отримає Росія від балістичних ракет Ірану
Видання Bloomberg, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Іран може почати постачати балістичні ракети Росії.
Аналітики ISW проаналізували, що використання балістичних ракет Ababil або Fateh-360, швидше за все, дозволить російським військам завдавати ударів по українських цілях у ближньому тилу, зберігаючи при цьому російські запаси ракет вітчизняного виробництва, таких як "Іскандери", для українських цілей у глибокому тилу.
У Твері бідкаються на атаку на аеродром
У російській Твері місцеві бідкаються на атаку дронів. Як пишуть росЗМІ, безпілотники намагалися атакувати аеродром у місті.
Відомо, що у місті лунали вибухи й постріли – окупанти намагалися збити БпЛА. Однак, чи вдалося це їм – стане відомо згодом.
Росія вкотре атакує "Шахедами"
Росія вкотре атакує Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У ніч проти 3 вересня окупанти запустили ударні БпЛА.
Станом на зараз ворожі безпілотники спостерігаються у Полтавській та Київській областях. Напрямок руху постійно змінюється.
У Київській та Чернігівській областях пролунали вибухи під час атаки "Шахедами". На Київщині наразі не фіксували руйнування, а на околицях Чернігова спалахнула пожежа.
У Миколаєві пролунав потужний вибух. Ймовірно, ворог атакував місто балістичним озброєнням.
У Миколаєві було чутно вибух. Подробиці згодом,
– повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.