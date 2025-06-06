"Любил жизнь и отдавался профессии": истории погибших спасателей в Киеве глазами друзей

В Киеве во время ликвидации ночной атаки 6 июня в Соломенском районе погибли трое спасателей. Их друзья вспомнили, какими были работники ГСЧС и рассказали, какими они были при жизни.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что рассказали друзья о погибших спасателях в Киеве

Известно, что в результате вражеской атаки в Киеве погибли спасатели Павел Езгор, Даниил Скадин и Андрей Ременный.

Друг Даниила Скадина рассказал, что спасатель был спортсменом. Он пришел заниматься гиревым спортом в 2016 году, а в последние годы еще занимался легкой атлетикой.

Он не дожил 4 месяца до 33 лет. Всегда в жизни был со спортом, является чемпионом Украины. Был не женат, но собирался. К сожалению, не суждено было,

– рассказал Сергей Долина.



Даниил Скадин (слева) погиб в Киеве 6 июня / Фото Сергея Долины

Подруга Павла Езгора вспомнила, что они с детства постоянно были в общих компаниях. Женщина отметила, что спасатель находил общий язык со всеми.

"Он всегда всех разнимал, был очень искренним и внимательным. В школе был отличником, а впоследствии учился на стоматолога, но стал спасателем", – говорит Екатерина Васькевич.

Татьяна была знакома с Андреем Ременным еще со школы – тот учился в классе на год младше. Затем они учились в одном институте, а их матери работали вместе и были подругами

Андрей должен был быть крестным отцом моей дочери. Это очень хороший человек, который любил жизнь и отдавался профессии. Он по образованию экономист, но это была его судьба – спасать других,

– отметила она.

К слову, ранее глава МВД Игорь Клименко рассказал, что трое спасателей погибли, когда работали в Соломенском районе под обстрелами и помогали людям. Именно эти работники ГСЧС первыми бросились ликвидировать последствия страшного удара.