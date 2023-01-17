Своими предположениями поделились аналитики из "Белорусского Гаюна". Они отреагировали на публикацию от Defense Express. В ней говорилось, что враг атаковал Киев ракетами типа С-400 с аэродрома в Зябровке.

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Данных о запусках не было

Прежде всего аналитики решили еще раз подчеркнуть, что 14 января не получали никаких данных о запусках ракет из Белоруси. Более того, в течение следующих нескольких дней, когда враг также атаковал столицу, данные о запусках тоже отсутствовали. Кроме того, не поступало информации и о пролете ракет от жителей приграничных районов, граничащих с Киевщиной и Черниговщиной.

Также аналитики заметили, что бесследно запустить ракеты С-400 с аэродрома в Зябровке просто невозможно. Связано это с тем, что в каких-то 10 километрах расположен Гомель. В этом городе проживает около 500 тысяч человек. Да и вокруг аэродрома раскинулись десятки деревень.

Можно ли было запустить ракеты "тихо"

Аналитики отметили, что на этот вопрос нет однозначного ответа. В "Белорусском Гаюне" ссылаются на украинских военных, которые имеют еще одно предположение. Согласно ему, оккупанты могли атаковать Киев из белорусской части Чернобыльской зоны. Там никто не живет, так что никому было бы сообщить о запуске ракеты типа С-400.

Поэтому, если говорить о том, могли ли запустить так, чтобы никто этого не слышал, есть только один район в Беларуси, где это могло произойти. Такую версию исключать нельзя,

– отмечают аналитики.