Поздним вечером 21 декабря российские военные нанесли дроновый удар по столице. Известно, что обломки "Шахеда" попали в многоэтажку, а также попадали в еще нескольких районах Киева. Местные власти рассказали детали.

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Что известно об атаке Киева

Мэр Виталий Кличко в 01:30 отметил, что в столице зафиксировали частичные разрушения двух жилых домов. Речь идет о многоэтажке в Соломенском районе и частном недостроенном доме в Дарницком районе.

Разрушение дома в Соломенском районе / Фото ГСЧС

Соломенский район. В результате попадания в жилой дом частично разрушены несущие стены между 24, 25 и 26 этажами. Оперативно ликвидировали возгорание в одной из квартир. Медики госпитализировали одного из пострадавших, еще одному оказали медицинскую помощь.

В результате попадания в жилой дом частично разрушены несущие стены между 24, 25 и 26 этажами. Оперативно ликвидировали возгорание в одной из квартир. Медики госпитализировали одного из пострадавших, еще одному оказали медицинскую помощь. Дарницкий район. Там обломки БПЛА рухнули в частном секторе. В результате загорелся недостроенный жилой дом. Его также оперативно потушили. К счастью, обошлось без пострадавших. Как отметили в РГА, рядом в жилых домах вылетели окна в результате взрывной волны. Также обломки повредили фасадные части и ограды.



Последствия падения обломков в Дарницком районе / Фото Дарницкой РГА



Последствия падения обломков в Дарницком районе / Фото Дарницкой РГА

В ГСЧС по поводу падения обломков в Дарницком районе отметили, что пожар вспыхнул в комнате на втором этаже двухэтажного частного дома. Ее ликвидировали на площади в 20 квадратных метров.

Без жилья остался ведущий телемарафона

Впоследствии стало известно, что в результате атаки без жилья остался ведущий единственного телемарафона Андрей Ковальский. Эту информацию подтвердила в своем фейсбуке его супруга Татьяна Хитрик.

Выжили и это главное… квартиры теперь нет,

– написала Татьяна Хитрик.

Правда, некоторые телеграм-каналы начали распространять информацию об этом, сопровождая ее фотографиями уничтоженной квартиры, которые выложили в КГВА. Мы точно не знаем, это ли жилье ведущего, поэтому утверждать этого не будем.

Андрей Ковальский подтвердил изданию "Факты" информацию о попаданию в его квартиру. Он отметил, что с родными все хорошо, но их жилище дотла сгорело. Он в своих соцсетях поблагодарил всех за слова поддержки.