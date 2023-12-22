Пізно ввечері 21 грудня російські військові завдали дронового удару по столиці. Відомо, що уламки "Шахеда" влучили у багатоповерхівку, а також попадали у ще кількох районах Києва. Місцева влада розповіла деталі.

Читайте також У Києві збивали "Шахеди": уламки влучили у будинок, була пожежа на верхніх поверхах

Що відомо про атаку Києва

Міський голова Віталій Кличко о 01:30 зазначив, що у столиці зафіксували часткові руйнування двох житлових будинків. Мовиться про багатоповерхівку у Солом'янському районі та приватний недобудований будинок у Дарницькому районі.

Руйнування будинку у Солом'янському районі / Фото ДСНС

Солом'янський район. Внаслідок влучання у житловий будинок частково зруйновані несучі стіни між 24, 25 та 26 поверхами. Оперативно ліквідували загоряння в одній із квартир. Медики госпіталізували одного з постраждалих, а ще одному надали медичну допомогу.

Внаслідок влучання у житловий будинок частково зруйновані несучі стіни між 24, 25 та 26 поверхами. Оперативно ліквідували загоряння в одній із квартир. Медики госпіталізували одного з постраждалих, а ще одному надали медичну допомогу. Дарницький район. Там уламки БпЛА впали у приватному секторі. Внаслідок цього загорівся недобудований житловий будинок. Його також оперативно погасили. На щастя, минулося без постраждалих. Як зазначили у РДА, поруч у житлових будинках повилітали вікна внаслідок вибухової хвилі. Також уламки пошкодили фасадні частини й огорожі.



Наслідки падіння уламків у Дарницькому районі / Фото Дарницької РДА



Наслідки падіння уламків у Дарницькому районі / Фото Дарницької РДА

У ДСНС щодо падіння уламків у Дарницькому районі зауважили, що пожежа спалахнула у кімнаті на другому поверсі двоповерхового приватного будинку. Її ліквідували на площі 20 квадратних метрів.

Без житла залишився ведучий телемарафону

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки без житла залишився ведучий єдиного телемарафону Андрій Ковальський. Цю інформацію підтвердила у своєму фейсбуці його дружина Тетяна Хитрик.

Вижили і це головне… квартири тепер немає,

– написала Тетяна Хитрик.

Правда, деякі телеграм-канали почали поширювати інформацію про це, супроводжуючи її світлинами понищеної квартири, які виклали у КМВА. Ми достеменно не знаємо, чи це помешкання ведучого, відтак стверджувати цього не будемо.

Андрій Ковальський підтвердив виданню "Факти" інформацію про влучання у його квартиру. Він зазначив, що з рідними все добре, але їхнє помешкання вщент згоріло. Він у своїх соцмережах подякував усім за слова підтримки.