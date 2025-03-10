Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника Киевской ОВА Николая Калашника и полицию Киевской области.

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Какие последствия вражеской атаки по Киевской области

Николай Калашник рассказал, что во время ночной атаки в Киевской области работали силы ПВО, есть сбитые вражеские цели. По предварительным данным, пострадавших среди населения нет.

Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. Последствия атаки фиксируются в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах,

– написал чиновник.

Он также добавил, что в Обуховском районе Киевской области в результате атаки была повреждена крыша частного дома. Также возникало возгорание травяного настила, которое уже ликвидировали.



Последствия вражеской атаки по Киевской области 10 марта / Фото полиции Киевской области

"В Бучанском районе повреждена крыша частного дома. В Фастовском районе ликвидировано возгорание травяного настила", – отметил Калашник.



В Киевской области было возгорание после атаки / Фото полиции Киевской области

Он также подчеркнул, что оперативные группы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки.

В полиции Киевской области, в свою очередь, добавили, что на месте происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции Киевской области.