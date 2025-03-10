Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тимчасового виконувача обов'язків начальника Київської ОВА Миколу Калашника та поліцію Київщини.

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Які наслідки ворожої атаки по Київській області

Микола Калашник розповів, що під час нічної атаки у Київській області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі. За попередніми даними, постраждалих серед населення немає.

Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено. Наслідки атаки фіксуються у Бучанському, Обухівському та Фастівському районах,
– написав посадовець.

Він також додав, що в Обухівському районі Київської області внаслідок атаки було пошкоджено дах приватного будинку. Також виникало загоряння трав'яного настилу, яке вже ліквідували.

Наслідки атаки по Київській області 10 березня
Наслідки ворожої атаки по Київській області 10 березня / Фото поліції Київщини

"У Бучанському районі пошкоджено дах приватного будинку. У Фастівському районі ліквідовано загоряння трав'яного настилу", – зазначив Калашник.

Загоряння у Київській області 10 березня
У Київській області було загоряння після атаки / Фото поліції Київщини

Він також підкреслив, що оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки.

У поліції Київщини, своєю чергою, додали, що на місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції Київської області.