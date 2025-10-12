В воскресенье, 12 октября, российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру: под ударом оказалась одна из подстанций Бориспольского района Киевской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Киевской ОВА Николая Калашника.

Какова сейчас ситуация со светом на Киевщине?

В результате вражеской атаки в Бориспольском районе частично обесточены три населенных пункта. По данным ОВА, без света пока остаются 9607 семей.

Николай Калашник также добавил, что аварийные бригады ДТЭК уже работают над ликвидацией последствий и возвращением местным жителям централизованного питания.

Врагу не удастся нас запугать и погрузить в темноту,

– подчеркнул начальник ОВА.

В населенных пунктах, оставшихся без света, сейчас работают "пункты несокрушимости". Отмечается, что там есть все необходимое для помощи и поддержки жителей.

Напомним, по данным ДТЭК, россияне ударили по Киевской области уже после отбоя воздушной тревоги. В результате атаки пострадали двое энергетиков.

