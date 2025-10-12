Укр Рус
12 октября, 15:12
2

На Киевщине после атаки более 9 тысяч семей остались без света

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Российские войска атаковали энергетическую подстанцию в Бориспольском районе Киевской области, оставив без света 9607 семей в трех населенных пунктах.
  • Аварийные бригады ДТЭК работают над восстановлением электроснабжения, а в пострадавших населенных пунктах действуют "пункты несокрушимости".

В воскресенье, 12 октября, российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру: под ударом оказалась одна из подстанций Бориспольского района Киевской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Киевской ОВА Николая Калашника.

Какова сейчас ситуация со светом на Киевщине?

В результате вражеской атаки в Бориспольском районе частично обесточены три населенных пункта. По данным ОВА, без света пока остаются 9607 семей.

Николай Калашник также добавил, что аварийные бригады ДТЭК уже работают над ликвидацией последствий и возвращением местным жителям централизованного питания.

Врагу не удастся нас запугать и погрузить в темноту, 
– подчеркнул начальник ОВА.

В населенных пунктах, оставшихся без света, сейчас работают "пункты несокрушимости". Отмечается, что там есть все необходимое для помощи и поддержки жителей.

Напомним, по данным ДТЭК, россияне ударили по Киевской области уже после отбоя воздушной тревоги. В результате атаки пострадали двое энергетиков.

Что известно об атаке БпЛА 12 октября?

  • Ночью 12 октября российские войска атаковали Украину 118 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. К тому же противник ударил управляемой авиационной ракетой Х-31 с оккупированных территорий Запорожской области.
     

  • В Белгород-Днестровске и окрестных районах Одесской области произошло аварийное отключение электроэнергии. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение.
     

  • В результате атаки без света также осталась Донецкая область. Власти обещают обновлять ситуацию по электроснабжению в регионе.