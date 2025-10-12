На Киевщине после атаки более 9 тысяч семей остались без света
- Российские войска атаковали энергетическую подстанцию в Бориспольском районе Киевской области, оставив без света 9607 семей в трех населенных пунктах.
- Аварийные бригады ДТЭК работают над восстановлением электроснабжения, а в пострадавших населенных пунктах действуют "пункты несокрушимости".
В воскресенье, 12 октября, российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру: под ударом оказалась одна из подстанций Бориспольского района Киевской области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Киевской ОВА Николая Калашника.
Какова сейчас ситуация со светом на Киевщине?
В результате вражеской атаки в Бориспольском районе частично обесточены три населенных пункта. По данным ОВА, без света пока остаются 9607 семей.
Николай Калашник также добавил, что аварийные бригады ДТЭК уже работают над ликвидацией последствий и возвращением местным жителям централизованного питания.
Врагу не удастся нас запугать и погрузить в темноту,
– подчеркнул начальник ОВА.
В населенных пунктах, оставшихся без света, сейчас работают "пункты несокрушимости". Отмечается, что там есть все необходимое для помощи и поддержки жителей.
Напомним, по данным ДТЭК, россияне ударили по Киевской области уже после отбоя воздушной тревоги. В результате атаки пострадали двое энергетиков.
Что известно об атаке БпЛА 12 октября?
Ночью 12 октября российские войска атаковали Украину 118 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. К тому же противник ударил управляемой авиационной ракетой Х-31 с оккупированных территорий Запорожской области.
В Белгород-Днестровске и окрестных районах Одесской области произошло аварийное отключение электроэнергии. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение.
В результате атаки без света также осталась Донецкая область. Власти обещают обновлять ситуацию по электроснабжению в регионе.