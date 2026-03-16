Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Какова особенность новой воздушной атаки врага?

Утром 16 марта для атаки на Киевщину враг использовал более 30 дронов различных типов. Большинство из них были ударными, однако некоторые – разведывательные.

Игнат заметил, что враг имел возможность управлять беспилотниками.

Из не очень хороших новостей то, что те дроны действительно имеют каналы связи, враг может ими управлять. Там и разведывательные были, но в основном ударные,

– объяснил он.

В то же время военный отметил, что почти все дроны были обезврежены украинскими силами ПВО. По его словам, специалисты будут идентифицировать обломки, что нашли в центре столицы и определять, как российская армия модернизирует свои воздушные цели.

Пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп заявила, что в результате падения обломков на открытых территориях, пострадавших нет. Также она добавила, что большинство российских дронов было обезврежено еще на подступах к Киеву.

Кроме того, Игнат опроверг информацию о скоростной цели, которую распространяли мониторинговые каналы.

"Была идентифицирована цель, которая напоминала по направлению полета крылатую ракету. Пока информация не подтверждается, пока нет данных о каких-то прилетах или разрушениях по этой цели", – пояснил спикер.

Также он отметил, что российские войска систематически совершенствуют свои беспилотники и ракеты, тратя на это немалые деньги. Поэтому, говорит Игнат, дроны становятся менее заметными для РЭБ и их труднее обезвреживать.

Где зафиксировано падение обломков сбитых дронов?