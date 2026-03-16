Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Смотрите также В Сумах БпЛА влетел прямо в проезжую часть: ужасное видео
Какова особенность новой воздушной атаки врага?
Утром 16 марта для атаки на Киевщину враг использовал более 30 дронов различных типов. Большинство из них были ударными, однако некоторые – разведывательные.
Игнат заметил, что враг имел возможность управлять беспилотниками.
Из не очень хороших новостей то, что те дроны действительно имеют каналы связи, враг может ими управлять. Там и разведывательные были, но в основном ударные,
– объяснил он.
В то же время военный отметил, что почти все дроны были обезврежены украинскими силами ПВО. По его словам, специалисты будут идентифицировать обломки, что нашли в центре столицы и определять, как российская армия модернизирует свои воздушные цели.
Пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп заявила, что в результате падения обломков на открытых территориях, пострадавших нет. Также она добавила, что большинство российских дронов было обезврежено еще на подступах к Киеву.
Кроме того, Игнат опроверг информацию о скоростной цели, которую распространяли мониторинговые каналы.
"Была идентифицирована цель, которая напоминала по направлению полета крылатую ракету. Пока информация не подтверждается, пока нет данных о каких-то прилетах или разрушениях по этой цели", – пояснил спикер.
Также он отметил, что российские войска систематически совершенствуют свои беспилотники и ракеты, тратя на это немалые деньги. Поэтому, говорит Игнат, дроны становятся менее заметными для РЭБ и их труднее обезвреживать.
Где зафиксировано падение обломков сбитых дронов?
Обломки российских дронов, атаковавших столицу, упали в нескольких районах города.
Местные власти сообщили, что части сбитых вражеских целей обнаружили в Шевченковском, Соломенском и Святошинском районах.
В Соломенском зафиксировано падение обломков на нежилую застройку. В Святошинском – загорелась трава на открытой местности. В Шевченковском обломки упали прямо у подножия Монумента Независимости в центре города.