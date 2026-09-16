Россия повредила 17 объектов в Киевской области: среди них – жилые дома и предприятия

В течение последних суток и утром 16 сентября Россия проводит атаки на Киевскую область с помощью ударных беспилотников. В результате вражеских ударов в пяти районах области повреждено 17 объектов.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

Что известно о вражеской атаке?

Россия продолжает атаковать Киевскую область ударными беспилотниками. За прошедшие сутки и утром 16 сентября в результате вражеских атак в регионе повреждено 17 объектов.

Последствия зафиксированы в Белоцерковском, Бориспольском, Броварском, Бучанском и Обуховском районах. Среди поврежденного имущества – 8 частных домов, 5 автомобилей, коммунальное учреждение, ангарное и производственное помещение.

К счастью, в результате атаки люди не пострадали. На местах работают оперативные службы. Специалисты ликвидируют последствия российской атаки и помогают жителям.

Местные власти призывают жителей Киевской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае опасности находиться в укрытиях.

Обратите внимание! Оперативную информацию о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале "24 Канал".

Напомним, российские военные начали атаку около 18:00 15 сентября. Для нанесения удара противник задействовал 80 БПЛА, среди которых ударные дроны типа "Шахед", в том числе реактивные, а также "Герберы" и дроны-имитаторы "Пародия".

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 ПВО уничтожила или подавила 63 вражеских БПЛА. При этом зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 7 точках. Еще на 2 локациях зафиксировали падение сбитых беспилотников и их обломков.