Массированный удар по Киевской области: ПВО сбила более 70 реактивных "Шахедов"

18 августа в течение дня Россия совершила массированную атаку на Украину, запустив десятки реактивных беспилотников типа "Шахед". Основным направлением удара стала Киевская область.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.

Как отработала ПВО?

В течение дня враг запустил 76 таких БПЛА. Украинские силы противовоздушной обороны активно работали по вражеским целям и, по предварительной информации, сбили и подавили более 70 российских беспилотников.

Массированная атака началась еще утром. По данным военных, российские дроны входили в воздушное пространство Украины с 07:00 до 18:30.

Основное внимание противника было сосредоточено на Киевской области. Украинская ПВО в течение всего дня отражала атаку, уничтожая и подавляя вражеские цели.

В то же время полностью отразить удар без последствий не удалось. Предварительно зафиксированы попадания российских БПЛА, а также падение обломков сбитых дронов в нескольких местах. Точная информация о масштабах повреждений и других последствиях атаки в настоящее время уточняется.

На этом российская атака не закончилась. После 18:30 в украинское воздушное пространство вошли еще более 20 реактивных БПЛА.

Украинские военные продолжают боевые действия по вражеским целям. В связи с этим в отдельных регионах может быть объявлена воздушная тревога, а ситуация в небе остается динамичной.

Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться в ближайшее укрытие.

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Напомним, во время воздушной атаки на Киев вечером 18 августа мониторинговые каналы сообщали о движении российского ударного беспилотника в пределах столицы, в частности в направлении Левобережного массива и Русановки. Также сообщалось о вражеских дронах, летевших в районах Березняков и Троещины, после чего в Киеве раздался взрыв.

Впоследствии появилась информация о работе противовоздушной обороны, а по данным мониторинговых каналов, один из "Шахедов" был сбит над столицей.

Около 17:45 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Днепровском районе во дворе пятиэтажного дома упали обломки вражеского БПЛА, однако пожара не возникло. По состоянию на 18:00 стало известно что еще об одном падении обломков во дворе жилого дома в этом же районе, также без возгорания.

В КГВА призвали киевлян оставаться в укрытиях до официального отбоя воздушной тревоги, поскольку опасность для столицы сохранялась.