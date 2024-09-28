В результате атаки есть ряд повреждений гражданской инфраструктуры. О последствиях ночной атаки на область рассказал начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.

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Какие повреждения в результате атаки есть на Киевщине

Как рассказал Кравченко, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры, к счастью, не произошло. Пострадавших в результате атаки также нет Сейчас обломки сбитых целей зафиксированы в 4-х районах.

В результате падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов повреждены шесть частных домов, хозяйственное и административное здания. По словам начальника ОВА, повреждения незначительные, в домах выбиты окна.

В то же время в другом районе повреждена крыша ангара частного предприятия. Также начальник ОВА рассказал о падении обломков на территории пожарной части.

Зафиксировано несколько возгораний травяного настила. Все пожары ликвидированы. Оперативные группы продолжают фиксировать последствия атаки,

– говорится в сообщении чиновника.

Кстати, оперативно о деталях вражеской атаки читайте в нашем телеграмме.

К слову, ПВО сбила около 15 "Шахедов", которые угрожали Киеву. Россияне запускали беспилотники с южного и северо-восточного направлений. Как отмечает начальник КМВА Сергей Попко, на Киев барражирующие боеприпасы начали заходить несколькими волнами.