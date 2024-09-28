Внаслідок атаки є низка пошкоджень цивільної інфраструктури. Про наслідки нічної атаки на область розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

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Які пошкодження внаслідок атаки є на Київщині

Як розповів Кравченко, влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури, на щастя, не сталося. Постраждалих внаслідок атаки також немає Наразі уламки збитих цілей зафіксовані в 4-х районах.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено шість приватних будинків, господарча та адміністративна будівлі. За словами начальника ОВА, пошкодження незначні, в будинках вибито вікна.

Водночас в іншому районі пошкоджено дах ангара приватного підприємства. Також начальник ОВА розповів про падіння уламків на території пожежної частини.

Зафіксовано декілька загорянь трав'яного настилу. Всі пожежі ліквідовані. Оперативні групи продовжують фіксувати наслідки атаки,

– йдеться у повідомленні посадовця.

До речі, оперативно про деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі.

До слова, ППО збила приблизно 15 "Шахедів", які загрожували Києву. Росіяни запускали безпілотники з південного та північно-східного напрямків. Як зазначає начальник КМВА Сергій Попко, на Київ баражувальні боєприпаси почали заходити кількома хвилями.