Российские ракеты заходили в воздушное пространство Украины с северного направления, направляясь на юго-запад в район аэродрома Коломыя. Один "Кинжал" силы ПВО уничтожили в пределах Киевской области. В то же время остальные ракеты ударили недалеко от аэродрома.
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"Кинжалы" россиян попали по гражданской инфраструктуре
В то же время в результате обстрела поражены объекты гражданской инфраструктуры. Также есть попадание одной из ракет в жилой сектор.
В Воздушных силах ВСУ рассказали, что противник около 10:00 осуществил пуски четырех аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал" с четырех самолетов МиГ-31К.
Сообщается, что пуски осуществлялись из воздушного пространства Тульской и Липецкой областей России.
Подробности атаки оккупантов на Прикарпатье
В Офисе Генпрокурора сообщили, что во время ракетной атаки оккупанты ударили по территории частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми.
В результате обстрела погиб 8-летний мальчик. Руководитель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что медики делали все возможное, но, к сожалению, спасти жизнь ребенку не удалось.
В то же время данные по другим пострадавшим уточняются. Также взрывной волной и обломками частично разрушено хозяйственное сооружение.
Россия атакует украинские аэродромы
- По меньшей мере в третий раз за последние несколько недель Россия предприняла попытки атаковать аэродромы на Западе Украины. Оккупанты используют именно "Кинжалы" для атак по аэродромам.
- Так, 26 июля оккупанты нанесли удар аэробаллистическими ракетами Х-47 "Кинжал" по аэродрому в Староконстантинове. Украинские военные подтвердили определенные повреждения.
- В течение массированной атаки 5–6 августа аэродром в Староконстантинове снова был под ударом противника. Кроме "Кинжалов", россияне использовали крылатые ракеты "Калибр" и Х-101.