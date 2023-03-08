По имеющейся информации, в результате обстрелов одно из зданий не выдержало и рухнуло. Об этом рассказал народный депутат, бывший генеральный директор предприятия Муса Магомедов.
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Один пострадавший в тяжелом состоянии
В честь 8 марта "мышибратья" повоевали с домами заводоуправления АКХЗ (Авдеевского коксохимического завода – 24 Канал), завалили большую часть здания,
– отметил он.
Магомедов отметил, что удалось откопать всех четырех пострадавших в результате обстрела. Один из них в тяжелом состоянии. Народный избранник выразил надежду, что медикам удастся поставить его на ноги.
Он подчеркнул, что на заводе находятся только гражданские. Но это мало волнует так называемых "асвобадителей". Они продолжают успешно сражаться с женщинами и детьми.
Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш Суспильному дал комментарий. Он отметил, что в хранилищах на территории завода от обстрелов оккупантов прячутся 80 человек. Правда, по его словам, ранены не четыре, а три человека.
Последствия обстрела коксохимического завода в Авдеевке: смотрите видео
Накануне совершили авиаудар
- Магомедов сообщил также, что вечером 7 марта оккупанты нанесли авиаудар по Авдеевке. Он добавил, что целью оккупантов стала многоэтажка. К счастью, обошлось без пострадавших. В то же время следует понимать, что удар был мощным. Часть дома по адресу улица Коммунальная 29 буквально сложилась, как карточный дом.
Эти российские уроды девять лет пытаются взять Авдеевку и наши ребята героически защищают территории от врага. Из-за своего бессилия, оккупанты бьют по домам и предприятиям, освободители чертовые,
– подчеркнул он.
- Заметим, что Кабмин одобрил новый механизм. Он предполагает принудительную эвакуацию детей из зон активных боевых действий. Соответствующее решение было инициировано и разработано в Координационном штабе по вопросам проведения обязательной эвакуации населения.
- Вопросы защиты жизни и детей, а также их эвакуации взяла под личный контроль вице-премьер-министр Ирина Верещук. Она подчеркнула, что если родители не могут позаботиться о своих детях, то этим обязано заняться государство.