За наявною інформацією, внаслідок обстрілів одна з будівель не витримала та завалилася. Про це розповів народний депутат, колишній генеральний директор підприємства Муса Магомедов.
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Один постраждалий у важкому стані
На честь 8 березня "мишибратья" повоювали з будинками заводоуправління АКХЗ (Авдіївського коксохімічного заводу – 24 Канал), завалили велику частину будівлі,
– зазначив він.
Магомедов зазначив, що вдалося відкопати усіх чотирьох постраждалих внаслідок обстрілу. Один із них у важкому стані. Народний обранець висловив сподівання, що медикам вдасться поставити його на ноги.
Він підкреслив, що на заводі перебувають лише цивільні. Але це мало хвилює так званих "асвабадітєлєй". Вони продовжують успішно воювати з жінками та дітьми.
Глава Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш Суспільному дав коментар. Він зауважив, що у сховищах на території заводу від обстрілів окупантів переховується 80 людей. Правда, за його словами, поранених не четверо, а троє людей.
Наслідки обстрілу коксохімічного заводу в Авдіївці: дивіться відео
Напередодні здійснили авіаудар
- Магомедов повідомив також, що ввечері 7 березня окупанти завдали авіаудару по Авдіївці. Він додав, що ціллю окупантів стала багатоповерхівка. На щастя, минулося без постраждалих. Водночас слід розуміти, що удар був потужним. Частина будинку за адресою вулиця Комунальна 29 буквально склалася, наче картковий будинок.
Ці російські потвори дев'ять років намагаються взяти Авдіївку та наші хлопці героїчно боронять території від ворога. Через своє безсилля, окупанти гатять по будинках і підприємствах, визволителі бісові,
– наголосив він.
- Зауважимо, що Кабмін схвалив новий механізм. Він передбачає примусову евакуацію дітей із зон активних бойових дій. Відповідне рішення ініціювали та розробили в Координаційному штабі з питань проведення обов'язкової евакуації населення.
- Питання захисту життя та дітей, а також їхньої евакуації взяла під особистий контроль віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук. Вона наголосила, що якщо батьки не можуть подбати про своїх дітей, то цим зобов'язана зайнятися держава.