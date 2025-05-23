Враг использовал "Шахеды" для атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Кременчуга Виталия Малецкого.

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Какие последствия вражеского удара по Кременчугу

Россияне совершили ночную атаку на Полтавщину ночью 23 мая. Городской голова рассказал об ударе.

Пострадали здание промышленного предприятия и 7 частных домов. Один человек получил травмы - ему оперативно оказана необходимая медицинская помощь,

– пояснил Малецкий.

"Прошлой ночью враг нанес коварный удар по Кременчугской общине – именно тогда, когда мы отмечаем День Кременчуга. Очевидно, таким “приветствием” в кавычках агрессор решил напомнить о себе, подло повредив дома мирных жителей", – подчеркнул он.

Последствия вражеского удара / Коллаж в телеграмм-канале Малецкого

Мэр города отметил, что на месте работали все соответствующие службы. Одними из первых прибыли представители гуманитарной миссии "Пролиска".

На месте вражеского удара по Кременчугу остается один "Шахед", который не взорвался. Трудно даже представить, сколько беды он мог наделать,

– сообщил он.

Малецкий рассказал, что сейчас место ограждено, проведена эвакуация и там работают саперы.

"Городская власть обеспечит помощь всем пострадавшим. К оказанию поддержки уже присоединилась Полтавская областная военная администрация – есть готовность оказать финансовую помощь людям, чьи дома получили повреждения", – подчеркнул он.

Россияне осуществили массированную атаку дронами на Полтавщину ночью 23 мая. В частности, в Кременчугской общине было уничтожено здание одного из предприятий. Там возник пожар, который локализовали подразделения ГСЧС. Также повреждены линии электропередач. Без света более 100 юридических и почти 1800 бытовых потребителей.