Ворог використав "Шахеди" для атаки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Кременчука Віталія Малецького.

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Які наслідки ворожого удару по Кременчуку

Росіяни здійснили нічну атаку на Полтавщину вночі 23 травня. Міський голова розповів про удар.

Постраждали будівля промислового підприємства та 7 приватних будинків. Одна людина отримала травми — їй оперативно надано необхідну медичну допомогу,

– пояснив Малецький.

"Минулої ночі ворог завдав підступного удару по Кременчуцькій громаді – саме тоді, коли ми відзначаємо День Кременчука. Очевидно, таким “вітанням” в лапках агресор вирішив нагадати про себе, підло пошкодивши будинки мирних мешканців", – наголосив він.

Наслідки ворожого удару / Колаж у телеграм-каналі Малецького

Міський голова зазначив, що на місці працювали усі відповідні служби. Одними з перших прибули представники гуманітарної місії "Проліска".

На місці ворожого удару по Кременчуку залишається один "Шахед", який не вибухнув. Важко навіть уявити, скільки біди він міг наробити,

– повідомив він.

Малецький розповів, що наразі місце огороджено, проведено евакуацію та там працюють сапери.

"Міська влада забезпечить допомогу всім постраждалим. До надання підтримки вже долучилася Полтавська обласна військова адміністрація – є готовність надати фінансову допомогу людям, чиї оселі зазнали пошкоджень", – підкреслив він.

Росіяни здійснили масовану атаку дронами на Полтавщину вночі 23 травня. Зокрема, у Кременчуцькій громаді було знищено будівлю одного з підприємств. Там виникла пожежа, яку локалізували підрозділи ДСНС. Також пошкоджено лінії електропередач. Без світла понад 100 юридичних і майже 1800 побутових споживачів.