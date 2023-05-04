Об этом 24 Каналу сказал экс-сотрудник КГБ Александр Зеленько. По его словам, российскому народу не нравится то, каким пассивным и безынициативным стал Путин.

Кстати У Путина придумали новую версию "атаки" дронов на Кремль и приплели к ней США

Выгодна ли Украине "атака" на Кремль

Зеленько отметил, что, прежде всего, стоит ответить на вопрос, кому выгодна "атака беспилотниками" на Кремль.

Берем Украину. Получили ли мы в результате этой атаки какие-то преимущества в стратегическом плане – нет. В тактическом на фронте – нет,

– подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

Кроме того, по его словам, в США началось расследование причастности Украины к данному инциденту. То есть, если бы это было сделано Киевом, то у нас были бы очень большие неприятности от наших главных союзников. Поэтому никаких преимуществ от данной так называемой атаки Украина не получила.

Почему "атака дронами" на Кремль нужна России

Экс-сотрудник КГБ подчеркнул, что совсем иная ситуация с Россией, которой это точно выгодно. Во-первых, царь стал очень мягким, пассивным и безынициативным. Когда Россия начинала войну, Путин был живчиком, который обещал выйти на границы Польши. Теперь же он значительно утих, а российскому народу такое не нравится.

Он (Путин – 24 Канал) пытался играть роль такого гидрида Петра I и Екатерины Великой, а теперь все больше начинает походить на малодушного Николая II,

– отметил Зеленько.

По его словам, это якобы нападение на Кремль имело смысл для того, чтобы подтолкнуть Путина и поставить его перед выбором: либо ты серьезно атакуешь, либо найдутся люди более активные.

К тому же, добавил он, россияне очень любят оказываться в такой безысходной традиции. Здесь легко просматриваются ассоциации с 1812 и 1941 годами. Наполеон в 1812 году вообще Москву сжег, а в 1941 году ее обстреливали из пушек и бомбили. И тогда это дважды могло стать началом "отечественной войны", а ныне уже был расчет на третью.

Зеленько объяснил, кому выгодна "атака беспилотниками" на Кремль: смотрите видео

Ведь, объяснил Зеленько, общество в России мобилизуется, там любят пожары и кровопролитие. Кстати, очень показательной является реакция главаря ЧВК "Вагнера" Пригожина, который сказал, что это молния ударила. То есть он так немного дал понять, что в курсе событий.

И, добавил Зеленько, сейчас мы подходим к ситуации, когда малодушного сменил звероподобный Троцкий. А российский народ очень любит "зверей" во главе. Им понравится тот, кто объявит наконец-то "отечественную войну", не побоится заменить слово "спецоперация" на войну и заявит о тотальной мобилизации.

Кого Кремль может объявить виновным

Бывший сотрудник КГБ заявил, что можно уже назвать фамилии тех, кого Россия "назначит" виновниками в "атаке" на Кремль.

Преступный приказ Владимира Зеленского, организатор – Алексей Данилов, непосредственный исполнитель – Буданов. Всем им, безусловно, высшая мера (наказания – 24 Канал),

– сказал Зеленько.

Также, по его словам, советнику главе ОП Михаилу Подоляку тоже хотя бы 10-15 лет могут объявить за компанию.

"Атака дронами" на Кремль 3 мая: главное