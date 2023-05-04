Про це 24 Каналу сказав ексспівробітник КДБ Олександр Зеленько. За його словами, російському народу не подобається те, яким пасивним і безініціативним став Путін.

До речі У Путіна придумали нову версію "атаки" дронів на Кремль й приплели до неї США

Чи вигідна Україні "атака" на Кремль

Зеленько зазначив, що насамперед варто відповісти на запитання, кому вигідна "атака безпілотниками" на Кремль.

Беремо Україну. Чи внаслідок цієї атаки отримали ми якісь переваги у стратегічному плані – ні. У тактичному на фронті – ні,

– наголосив ексспівробітник КДБ.

Крім того, за його словами, у США почалося розслідування щодо причетності України до цього інциденту. Тобто, якби це було зроблено Києвом, то ми мали б дуже великі неприємності від наших головних союзників. Тому жодної переваги від цієї так званої атаки Україна не отримала.

Чому "атака дронами" на Кремль потрібна Росії

Ексспівробітник КДБ наголосив, що зовсім інша ситуація з Росією, якій це точно вигідно. По-перше, цар став дуже м'який, пасивний і безініціативний. Коли Росія починала війну, Путін був живчиком, який обіцяв вийти на кордони Польщі. Тепер же він значно притих, а російському народу таке не подобається.

Він (Путін – 24 Канал) намагався грати роль такого гідрида Петра I та Катерини Великої, а тепер усе більше починає бути схожим на малодушного Миколу II,

– зазначив Зеленько.

За його словами, цей нібито напад на Кремль мав сенс для того, щоб підштовхнути Путіна й поставити його перед вибором: або ти серйозно атакуєш, або знайдуться люди більш активні.

До того ж, додав він, росіяни дуже люблять опинитися в такій собі безвихідній традиції. Тут легко проглядаються асоціації із 1812 та 1941 роками. Наполеон 1812 року взагалі Москву спалив, а у 1941 її обстрілювали із гармат та бомбили. І тоді це двічі могло стати початком "вітчизняної війни", а нині був уже розрахунок на третю.

Зеленько пояснив, кому вигідна "атака безпілотниками" на Кремль: дивіться відео

Адже, пояснив Зеленько, суспільство в Росії мобілізується, там люблять пожежі та кровопролиття. До речі, дуже показовою є реакція ватажка ПВК "Вагнера" Пригожина, який сказав, що то блискавка вдарила. Тобто він так трохи дав зрозуміти, що обізнаний у ситуації.

І, додав Зеленько, зараз ми підходимо до ситуації, коли малодушного змінив звіроподібний Троцький. А російський народ дуже любить "звірів" на чолі. Їм сподобається той, хто оголосить нарешті "вітчизняну війну", не побоїться замінити слово "спецоперація" на війну й заявить про тотальну мобілізацію.

Кого Кремль може оголосити винним

Колишній співробітник КДБ заявив, що можна вже назвати прізвища тих, кого Росія "призначить" винуватцями в "атаці" на Кремль.

Злочинний наказ Володимира Зеленського, організатор – Олексій Данілов, безпосередній виконавець – Буданов. Усім їм, безумовно, вища міра (покарання – 24 Канал),

– сказав Зеленько.

Також, за його словами, раднику голові ОП Михайлові Подоляку теж хоча б 10–15 років можуть оголосити за компанію.

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