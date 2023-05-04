Об этом 24 Каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, произошедшее показывает, что на самом деле никто не защищен даже в Кремле.

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Что может стоять за "атакой" на Кремль

Российский правозащитник считает, что это была сознательная попытка перед контрнаступлением ВСУ показать, что никто не находится в безопасности. И если уже беспилотники долетают до Кремля, то рано или поздно доберутся и до какого-нибудь подъезда.

Он отметил, что БПЛА уже появлялись в разных российских городах, в частности падали в Подмосковье и на военных аэродромах "Энгельс" и "Дягилево". Потому данный случай – это закономерный этап.

Далее, так сказать, будет только взрывчатка побольше, разрушения масштабнее,

– сказал Фейгин.

По его мнению, большое значение заключается еще и в том, что Москва и Кремль считались безопасными, поскольку там и ПВО, и какой-то "зонтик" от ядерного удара. И вдруг выяснилось, что никакого "зонтика" нет и на самом деле никто не защищен.

Фейгин прокомментировал "атаку беспилотников" на Кремль: смотрите видео

Как может отреагировать Кремль

Он отметил, что Кремль уже столько раз обещал како-то ответ. В частности, Дмитрий Медведев угрожал "судным днем" за Крым. И ничего нового, кроме того, что россияне и так делают без всяких поводов, не происходило.

Ведь недавно, напомнил российский правозащитник, оккупанты просто так ударили по многоэтажке в Умани и по Днепру, где погибли более 20 человек, среди которых – дети.

Я думаю, что могут быть ракетные удары и по Киеву, и попытки ударить по Банковой. Я бы этого не исключал,

– заявил Фейгин.

Но, заметил он, шансов у россиян не так уж много, чтобы реализовать свои угрозы, учитывая западные системы ПВО, которые сейчас установлены над Киевом. Если же Кремль рискнет, например, применить тактическое ядерное оружие, то получит решительный ответ. Так что вряд ли в арсенале России остались еще какие-либо средства.

Важно! Спикер президента Сергей Никифоров заявил, что Украина не владеет информацией о так называемых ночных атаках на Москву. Он назвал такие инциденты "нагнетанием ситуации". А советник главы ОП Михаил Подоляк назвал, по меньшей мере, две причины, почему Украина не причастна к этому.

Что известно об "атаке дронов" на Кремль