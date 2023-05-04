Про це 24 Каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, те, що сталося, показує, що насправді ніхто не захищений навіть у Кремлі.

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Що може стояти за "атакою" на Кремль

Російський правозахисник вважає, що це була свідома спроба перед контрнаступом ЗСУ показати, що ніхто не перебуває у безпеці. І якщо вже безпілотники долітають до Кремля, то рано чи пізно дістануться й до якогось під'їзду.

Він зауважив, що БпЛА вже з'являлися в різних російських містах, зокрема, падали у Підмосков'ї та на військових аеродромах "Енгельс" і "Дягілєво". Тому цей випадок – закономірний етап.

Далі, так би мовити, буде тільки вибухівка якомога більша, руйнування масштабніші,

– сказав Фейгін.

На його думку, велике значення полягає ще й у тому, що Москва і Кремль вважалися безпечними, оскільки там і ППО, і якась "парасолька" від ядерного удару. І раптом з'ясувалося, що жодної "парасольки" немає й насправді ніхто не захищений.

Фейгін прокоментував "атаку безпілотників" на Кремль: дивіться відео

Як може відреагувати Кремль

Він зазначив, що Кремль уже стільки разів обіцяв якусь відповідь. Зокрема, Дмітрій Медведєв погрожував "судним днем" за Крим. І нічого нового, крім того, що росіяни й так роблять без жодних приводів, не відбувалося.

А нещодавно, нагадав російський правозахисник, окупанти просто так вдарили по багатоповерхівці в Умані та по Дніпру, де загинуло понад 20 людей, серед яких – діти.

Я думаю, що можуть бути ракетні удари і по Києву, і спроби вдарити по Банковій. Я б цього не виключав,

– заявив Фейгін.

Але, зауважив він, шансів у росіян не так уже й багато, щоб реалізувати свої погрози, з огляду на західні системи ППО, які зараз встановлені над Києвом. Якщо ж Кремль ризикне, наприклад, застосувати тактичну ядерну зброю, то отримає рішучу відповідь. Тож навряд чи в арсеналі Росії залишилися ще якісь засоби.

Важливо! Речник президента Сергій Никифоров заявив, що Україна не має інформації про так звані нічні атаки на Москву. Він назвав такі інциденти "нагнітанням ситуації". А радник глави ОП Михайло Подоляк назвав щонайменше дві причини, чому Україна не причетна до цього.

Що відомо про "атаку дронів" на Кремль