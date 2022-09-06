Пожар на нефтебазе в Кривом Роге: как спасатели гасят последствия попадания ракеты

Утром 6 сентября российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Эпицентром попадания стала нефтебаза, на которой спасатели продолжают тушить пожар.

Как отметил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, на месте "прилета" пожарные пытаются обуздать пламя. Оно вспыхнуло после утреннего ракетного удара по Кривому Рогу.

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Пожар продолжают тушить

Свое сообщение глава ОВА сопроводил коротким видео. На нем можно увидеть, как, рискуя собственной жизнью, пожарные занимаются ликвидацией огня. Они изо всех сил пытаются обуздать пламя, вспыхнувшее после ракетного удара.

Как спасатели укротят пламя на нефтебазе в Кривом Роге: смотрите видео

Как отметил Резниченко, спасатели выполняют "сложную и опасную работу". Кроме того, он поблагодарил их за службу.

Пожар локализовали

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в 15:04 сообщил, что пожар на нефтебазе, возникший после удара ракеты, только сейчас удалось локализовать.

По словам Вилкула, ликвидация последствий продолжается. Также он подчеркнул, что в результате ракетного удара врага жертв нет.

Ракетный удар в Кривом Роге: что известно

Отметим, что сообщения о взрывах в Кривом Роге поступили с утра в 08:07. В то время в городе уже звучали воздушные тревоги. Как отмечали тогда в Оперативном ВСУ, это могла быть работа ПВО.

В то время в городе уже звучали воздушные тревоги. Как отмечали тогда в Оперативном ВСУ, это могла быть работа ПВО. В 08:13 поступили новые сведения. Ими поделился глава военной администрации Александр Вилкул. По его словам, враг нанес ракетный удар по городу. Так что жителей он призвал не покидать своих укрытий, ведь риск повторных ударов сохраняется.

Так что жителей он призвал не покидать своих укрытий, ведь риск повторных ударов сохраняется. Чуть позже в сети начали распространять видео. На нем можно увидеть густой столб черного дыма. Он поднимался в небо, а видели его практически из всех районов Кривого Рога.

Он поднимался в небо, а видели его практически из всех районов Кривого Рога. Позже Резниченко сообщил, что враг попал в нефтебазу. По его словам, на месте атаки работают как пожарные, так и пожарный поезд. Что касается масштабов разрушения, а также пострадавших, эти сведения еще выяснялись.

Впоследствии в Офисе генпрокурора рассказали о пострадавших в результате обстрела. В ведомстве отметили, что враг еще раз попал в гражданский объект. К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших среди мирного населения.

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